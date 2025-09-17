Gene Bride Tome 4

Afin de secourir Enami Edo, leur amie disparue depuis le lycée, Ichi Isahaya et Makuhito Masaki s'infiltrent dans l'hôpital du groupe scolaire Shukokan. Ils y élucident l'énigme des élèves internes : la vérité sur leur conception". Les élèves internes sont tous des Designer's Babies". Alors qu'Ichi comprend que sa naissance recèle un secret encore plus lourd, les hommes de main du groupe scolaire la capturent ! Par ailleurs, la collégienne qui porte le même nom qu'Ichi apprend qu'elle ne pourra jamais survivre en dehors de Shukokan... Les deux Ichi pourront-elles échapper au destin absurde que le groupe scolaire leur a imposé ? Un climax à couper le souffle ! Le dernier tome de ce thriller de science-fiction qui met en lumière les inégalités de la société contemporaine.