Saucisses cocktail et mission top secrète

Céline Person, Lionel Tarchala

ActuaLitté
Ding dong ! Les imposteurs sont arrivés... Ce soir, les parents de Gabrielle et Alfred reçoivent des invités. Enfin, c'est ce qu'ils veulent leur faire croire, car les enfants voient qu'il ne s'agit pas de simples adultes... Pour les démasquer, la fratrie s'arme de talkies-walkies, d'une combinaison de camouflage et surtout de biscuits apéro. Malgré des obstacles de taille (des crocodiles, un colosse, un fauve, rien que ça), les enfants restent déterminés à découvrir la mascarade, que ces "invités" soient de simples menteurs ou une menace extraterrestre. Que révélera la lumière de la lampe torche ?

Par Céline Person, Lionel Tarchala
Chez Glénat

Auteur

Céline Person, Lionel Tarchala

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Saucisses cocktail et mission top secrète

Céline Person, Lionel Tarchala

Paru le 17/09/2025

32 pages

Glénat

13,50 €

9782344067918
