#Roman francophone

Chanter, swinguer, faire la bringue comme à Noël

Maya Angelou, Sika Fakambi

ActuaLitté
" Le coup de téléphone est arrivé, et mon coeur a cogné contre mon sternum. J'avais le rôle. J'avais fait mon entrée dans le show-business. Ma seule hésitation, c'était Clyde. Maman et Lottie m'ont alors proposé de s'occuper de lui. J'ai accepté cette solution, en me disant que lorsque j'aurais percé, et j'y comptais bien, je louerais un grand appartement à Manhattan et engagerais une gouvernante pour mon fils. Et pendant mes tournées à l'étranger, je l'emmènerais, avec la gouvernante et pourquoi pas un professeur particulier. Ma vie s'ordonnait aussi résolument que les marches d'un escalier de marbre, et je m'apprêtais à grimper jusqu'aux étoiles. " Dans ce troisième roman autobiographique, Maya Angelou livre avec tendresse et clairvoyance le portrait émouvant de la jeune femme qu'elle était, et celui, drôle et profond, de la naissance d'une icône. Irrésistible. Nathalie Crom, Télérama. Lire Maya Angelou, c'est écouter un morceau de jazz. C'est un ravissement que ce récit des vingt ans d'une artiste en devenir. Gladys Marivat, Le Monde des livres.

Par Maya Angelou, Sika Fakambi
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Maya Angelou, Sika Fakambi

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Chanter, swinguer, faire la bringue comme à Noël

Maya Angelou trad. Sika Fakambi

Paru le 17/09/2025

416 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,40 €

ActuaLitté
9782253909774
© Notice établie par ORB
