Lapvona

Clément Baude, Ottessa Moshfegh

Marek, fils d'un berger fanatique, crasseux et violent, n'a jamais rencontré sa mère. Difforme et ignoré des habitants de Lapvona, il trouve le réconfort auprès d'Ina, sa vieille nourrice aveugle. Cette guérisseuse capable de communiquer avec les oiseaux suscite la crainte et la fascination des autres villageois, qui évitent sa cabane dans la forêt voisine. Lors d'une escapade sur les hauteurs du village, Marek tue l'héritier du richissime Villiam par accident. Pour se dédommager, le seigneur du village décrète l'adoption du jeune meurtrier. Une existence nouvelle se profile pour Marek alors que la sécheresse et la famine s'abattent sur Lapvona. Un conte cruel porté par la même irrévérence qui fait le sel des romans d'Ottessa Moshfegh, qui oscille entre la farce grand-guignolesque et le roman de contre-apprentissage et qui offrira un délicieux moment de lecture. Laëtitia Favro, Lire magazine. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Clément Baude.

Par Clément Baude, Ottessa Moshfegh
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Clément Baude, Ottessa Moshfegh

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

Lapvona

Ottessa Moshfegh trad. Clément Baude

Paru le 17/09/2025

316 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

9782253907688
