Pute n'est pas un projet d'avenir

Louise Brévins

ActuaLitté
Aujourd'hui, devenir pute est encore plus rapide que de se créer un compte Instagram. Notre ère 2. 0 a déplacé le tapin de la place publique à l'intimité de nos smartphones et les hommes peuvent désormais se commander une fille aussi facilement qu'on commande un Uber. Leur fantasme ultime ? La professionnelle qui exerce par passion. Moi, je suis entrée dans la puterie pour subvenir aux besoins de ma môme, un peu comme l'aurait fait Fantine si elle avait vécu au XXIe siècle. Je suis devenue Alma, masseuse naturiste et sensuelle qui monnaie ses charmes pour 120 euros l'heure. Je pensais déjà tout savoir et j'y ai tout appris : les hommes, avec tout ce que leurs désirs révèlent, les femmes, avec tout ce qu'elles ignorent, les ravages de la morale, le mythe de l'argent facile, l'hypocrisie d'une société biberonnée au porno. Huit cents clients plus tard, j'en tire une seule conclusion : pute n'est pas un projet d'avenir. Mais ne nous leurrons pas non plus, nous sommes tous la pute de quelqu'un au moins une fois dans notre vie. A vrai dire, j'aurais gagné un temps fou si tout ceci m'avait été appris lorsque j'avais 20 ans. L. B. Un témoignage poignant, décisif et sans concession. Un style trépidant, d'une remarquable concision, assaisonné d'humour glacial et qui apparente ce livre au polar. Agnès Giard, Libération.

Pute n'est pas un projet d'avenir

Louise Brévins

Paru le 17/09/2025

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

9782253249238
