#Roman francophone

A l'ombre du baobab

Anne Rabinovitch, Alexandra Fuller

ActuaLitté
C'était dans la petite ferme piscicole et bananière d'une chaude vallée qu'ils s'étaient enfin fixés, après des décennies d'errance en Afrique australe et centrale, séduits par la forêt de mopanes, les baobabs à l'écorce rose-argent et le large fleuve Zambèze coulant paresseusement vers le sud. Ainsi vivait Tim Fuller, un mouton noir anglais exilé en Afrique, où il s'était battu lors de la guerre du Bush rhodésienne avant de s'établir en Zambie avec sa famille. Maintenant qu'il n'est plus, l'autrice et sa mère dispersent ses cendres au pied des baobabs qui règnent sur leur propriété et font face à l'absence de cet homme qui croquait la vie à pleines dents. Un hommage magnifique et poignant. The New York Times. Traduit de l'anglais par Anne Rabinovitch.

Par Anne Rabinovitch, Alexandra Fuller
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Anne Rabinovitch, Alexandra Fuller

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature anglo-saxonne

A l'ombre du baobab

Alexandra Fuller trad. Anne Rabinovitch

Paru le 17/09/2025

320 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

ActuaLitté
9782253242048
