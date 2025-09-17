La parole des étoiles

ILS NE SE RESSEMBLENT PAS, MAIS LEURS BLESSURES PARLENT LE MEME LANGAGE Thalia, Julian, Charlotte, Ethan. Ils n'ont rien en commun, du moins en apparence. L'une s'étouffe avec sa propre colère, l'autre joue les leaders, la troisième se veut irréprochable, et le dernier s'emmure dans le silence. Mais derrière les masques, des fêlures, des cicatrices qui ne guérissent pas... Réunis dans un groupe de parole imposé par la psychologue de leur lycée, ils sont contraints de poser des mots sur leurs maux. Au fil des semaines, les barrières tombent. Entre silences partagés, éclats de rire inattendus et confidences douloureuses, naissent des liens plus puissants qu'ils ne l'auraient imaginé, des amitiés sincères, et même des sentiments... Et si les quatre adolescents apprenaient que même les plus petites étoiles parviennent à briller dans l'obscurité ? Ce sont les plus brisés qui en savent le plus sur la vie.