Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Bande dessinée jeunesse

La parole des étoiles

Louise Langlois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ILS NE SE RESSEMBLENT PAS, MAIS LEURS BLESSURES PARLENT LE MEME LANGAGE Thalia, Julian, Charlotte, Ethan. Ils n'ont rien en commun, du moins en apparence. L'une s'étouffe avec sa propre colère, l'autre joue les leaders, la troisième se veut irréprochable, et le dernier s'emmure dans le silence. Mais derrière les masques, des fêlures, des cicatrices qui ne guérissent pas... Réunis dans un groupe de parole imposé par la psychologue de leur lycée, ils sont contraints de poser des mots sur leurs maux. Au fil des semaines, les barrières tombent. Entre silences partagés, éclats de rire inattendus et confidences douloureuses, naissent des liens plus puissants qu'ils ne l'auraient imaginé, des amitiés sincères, et même des sentiments... Et si les quatre adolescents apprenaient que même les plus petites étoiles parviennent à briller dans l'obscurité ? Ce sont les plus brisés qui en savent le plus sur la vie.

Par Louise Langlois
Chez Albin Michel

|

Auteur

Louise Langlois

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La parole des étoiles par Louise Langlois

Commenter ce livre

 

La parole des étoiles

Louise Langlois

Paru le 17/09/2025

445 pages

Albin Michel

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226498731
9782226498731
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.