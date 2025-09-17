Savinien de Cyrano, sieur de Bergerac

Pour Savinien de Cyrano de Bergerac, dont Flaubert vanta le "prodigieux talent poétique" , le monde est un bestiaire où "le faux toujours la vérité ressemble" . Poète, philosophe, auteur de pamphlets, de romans utopiques et de pièces de théâtre, mathématicien, athée, inventeur, libertin, bretteur sanguinaire, il rêvera toute sa vie d'aller sur la Lune. Rejeté, meurtri, poursuivi sans relâche par la redoutable Congrégation de l'Index, il mourra à trente-six ans. Gérard de Cortanze, dans ce vaste roman teinté de réalisme magique, nous livre son Cyrano. Des ravages de la guerre de Trente Ans au Paris de la Fronde, des querelles autour de la tragédie classique aux débats scientifiques de l'aube du XVIIème siècle, des duels meurtriers aux ruelles boueuses de la cour des Miracles, c'est tout un monde qui nous est ici somptueusement restitué.