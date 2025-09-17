Petites histoires féminines de la grande musique

Après le succès rencontré par les Petites histoires de la grande musique, André Peyrègne nous propose un ouvrage consacré exclusivement aux femmes compositrices, instrumentistes, chanteuses, inspiratrices ou mécènes. Grandes oubliées de l'histoire de la musique, derrière les noms de Marie Jaëll, Augusta Holmès, Cécile Chaminade, Germaine Tailleferre, Nadia ou Lili Boulanger, se cachent pourtant des créatrices de chefs-d'oeuvre. Pour se faire entendre, toutes ont combattu les préjugés sociaux ou familiaux et ont défendu le droit des femmes. Les interprètes, elles aussi, ont dû beaucoup lutter pour s'imposer. Certaines comme Clara Schumann, Camille Pleyel, Camille Urso, Teresa Milanollo, Ginette Neveu, ont accompli d'extraordinaires carrières. De la Patti à la Malibran et la Callas, les chanteuses d'opéra ont souvent eu des destins romanesques. Ce livre n'est pas une suite de biographies, encore moins un inventaire exhaustif des musiciennes connues, mais une série de récits drôles, émouvants, tragiques, quelquefois insolites, concernant une centaine d'entre elles. Tous ces récits sont suivis de références d'oeuvres à écouter, permettant de couvrir un panorama complet de l'histoire de la musique. Chef d'orchestre, musicologue, conférencier, présentateur de concerts et festivals, André Peyrègne a été directeur du conservatoire de Nice de 1980 à 2015. Il est le président d'honneur de la Fédération française de l'enseignement artistique.