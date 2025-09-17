Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Petites histoires féminines de la grande musique

André Peyrègne, Cecilia Bartoli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après le succès rencontré par les Petites histoires de la grande musique, André Peyrègne nous propose un ouvrage consacré exclusivement aux femmes compositrices, instrumentistes, chanteuses, inspiratrices ou mécènes. Grandes oubliées de l'histoire de la musique, derrière les noms de Marie Jaëll, Augusta Holmès, Cécile Chaminade, Germaine Tailleferre, Nadia ou Lili Boulanger, se cachent pourtant des créatrices de chefs-d'oeuvre. Pour se faire entendre, toutes ont combattu les préjugés sociaux ou familiaux et ont défendu le droit des femmes. Les interprètes, elles aussi, ont dû beaucoup lutter pour s'imposer. Certaines comme Clara Schumann, Camille Pleyel, Camille Urso, Teresa Milanollo, Ginette Neveu, ont accompli d'extraordinaires carrières. De la Patti à la Malibran et la Callas, les chanteuses d'opéra ont souvent eu des destins romanesques. Ce livre n'est pas une suite de biographies, encore moins un inventaire exhaustif des musiciennes connues, mais une série de récits drôles, émouvants, tragiques, quelquefois insolites, concernant une centaine d'entre elles. Tous ces récits sont suivis de références d'oeuvres à écouter, permettant de couvrir un panorama complet de l'histoire de la musique. Chef d'orchestre, musicologue, conférencier, présentateur de concerts et festivals, André Peyrègne a été directeur du conservatoire de Nice de 1980 à 2015. Il est le président d'honneur de la Fédération française de l'enseignement artistique.

Par André Peyrègne, Cecilia Bartoli
Chez Desclée de Brouwer

|

Auteur

André Peyrègne, Cecilia Bartoli

Editeur

Desclée de Brouwer

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petites histoires féminines de la grande musique par André Peyrègne, Cecilia Bartoli

Commenter ce livre

 

Petites histoires féminines de la grande musique

André Peyrègne

Paru le 17/09/2025

306 pages

Desclée de Brouwer

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782220099125
9782220099125
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.