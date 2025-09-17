Quand le maître de la science-fiction rend hommage aux grands classiques du roman noir. Par une nuit d'orage, un jeune auteur en mal de succès entend murmurer à son oreille : "La solitude est un cercueil de verre". Quand il se retourne, personne. Le même soir, le cadavre d'un vieillard est retrouvé suspendu dans une cage aux lions. Persuadé d'avoir entendu l'assassin, l'écrivain s'improvise détective. Son enquête nous entraîne au coeur de Venice, station balnéaire de Los Angeles, alors aux mains des démolisseurs. A la veille des années cinquante, la cité du cinéma n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ses habitants, aussi excentriques que leur ville, laissent planer une inquiétante étrangeté où il est difficile de démêler le fantasme de la réalité.