Sous le règne des Filles du Feu

La quête élégiaque d'une femme forte en dépit de ses failles. Partie à la recherche de son père, le chef du village, Sigdís Hröriksdóttir ne finit par rapporter que son corps étrangement préservé et un trop maigre butin. Ses hommes, à qui elle avait promis gloire et fortune, lui en tiennent rigueur et la contraignent à l'exil. Accompagnée de son mari, Jórun, qu'une malédiction empêche de parler, et d'un équipage de fidèles, elle va tenter de comprendre les dangers qui s'annoncent et menacent son peuple : les Thuringiens, guerriers étranges et méconnus ; l'Ardente, mystérieuse maladie qui laisse ceux qu'elle tue couverts de brûlures ; les nombreux feux qui ravagent les forêts dès que l'été est là... Ce sera aussi, pour elle, l'occasion d'enfin faire le deuil de son enfant morte si jeune, emportée par les mystérieuses Filles du Feu.