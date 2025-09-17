Quand la peur est sacrée, quoi de plus dangereux que le courage d'une femme ? Depuis 18 ans, Ilse rêve de ressentir la peur. Dans son village, les femmes de son âge doivent offrir leur terreur à l'impitoyable Saint de la Peur lors d'un Rite qui les change à jamais. En retour, il protège les villageois des monstres de l'Hexenwald, la sombre forêt qui se trouve à leur porte. Mais née sans crainte, Ilse ne peut accomplir son Rite. Fou de rage, le Saint lui impose alors un dilemme : elle a trente jours pour trouver sa peur, sans quoi il dévorera sa soeur. Incapable de perdre sa chère Thea, Ilse pénètre dans l'Hexenwald espérant que les monstres qu'elle abrite l'effrayeront enfin. Mais la version d'elle-même qu'elle va y découvrir pourrait bien remettre en question toutes ses certitudes... " Un premier tour de force sombre et effrayant ! Season of fear est d'une beauté et d'une horreur exquises. " Erin A. Craig, autrice best-seller de La Malédiction de Highmoor.