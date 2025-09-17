Tout comprendre à la géopolitique

Comprendre notre monde, changeant et confronté à des défis inédits, impose une approche globale : c'est toute l'ambition de la géopolitique qui fait appel à l'histoire, la géographie, la sociologie, l'économie, la démographie, la science politique. Pour décrypter ce monde complexe, Tout comprendre à la géopolitiquement à la disposition de tous les étudiants suivant un enseignement de géopolitique le langage commun dont ils ont impérativement. - 12 grands enjeux géopolitiques. - 48 chapitres pour décoder le fonctionnement du monde contemporain. - 1200 concepts expliqués et éclairés par des exemples actuels, des repères historiques, statistiques ou bibliographiques, et complétés par les grands débats et enjeux qui leur sont associés.