#Essais

Tout comprendre à la géopolitique

Bertrand Badie, Anne Battistoni-Lemière

Comprendre notre monde, changeant et confronté à des défis inédits, impose une approche globale : c'est toute l'ambition de la géopolitique qui fait appel à l'histoire, la géographie, la sociologie, l'économie, la démographie, la science politique. Pour décrypter ce monde complexe, Tout comprendre à la géopolitiquement à la disposition de tous les étudiants suivant un enseignement de géopolitique le langage commun dont ils ont impérativement. - 12 grands enjeux géopolitiques. - 48 chapitres pour décoder le fonctionnement du monde contemporain. - 1200 concepts expliqués et éclairés par des exemples actuels, des repères historiques, statistiques ou bibliographiques, et complétés par les grands débats et enjeux qui leur sont associés.

Par Bertrand Badie, Anne Battistoni-Lemière
Chez Armand Colin

|

Auteur

Bertrand Badie, Anne Battistoni-Lemière

Editeur

Armand Colin

Genre

Géopolitique

Tout comprendre à la géopolitique

Anne Battistoni-Lemière

Paru le 17/09/2025

444 pages

Armand Colin

20,90 €

ActuaLitté
9782200641306
