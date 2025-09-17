Notre empreinte sur Terre

L'humanité est devenue la première force altérant la planète Terre, surpassant la nature. Nous déplaçons les montagnes bien plus rapidement que les séismes, reconfigurons les rivières plus efficacement que les inondations, acidifions l'océan, déréglons le climat, décidons quels animaux survivent et quels écosystèmes disparaissent... Ce cataclysme est l'enjeu politique majeur du XXIe siècle, car il conditionne la survie de l'humanité. La notion d'Anthropocène - l'époque de l'être humain -, qui pourrait succéder à l'Holocène, marque géologiquement ce changement de vision sur le monde. Elle permet d'en prendre conscience dans sa complexité et ses conséquences en cascade. Cet atlas vise à montrer très simplement, visuellement, de manière globale ou plus régionale, comment la présence humaine affecte profondément et durablement le système Terre. Océans, atmosphère, terres, biodiversité... les innombrables interactions entre activités humaines et cycles naturels sont présentées et analysées en textes, en cartes, en infographies et en photos. Très accessible, cet ouvrage nous éclaire sur la fragilité de notre monde, et sur la nécessité de contrôler notre pollution et nos dépenses énergétiques afin de freiner le dérèglement climatique.