Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Notre empreinte sur Terre

Laurent Testot, Perrin Remonté

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'humanité est devenue la première force altérant la planète Terre, surpassant la nature. Nous déplaçons les montagnes bien plus rapidement que les séismes, reconfigurons les rivières plus efficacement que les inondations, acidifions l'océan, déréglons le climat, décidons quels animaux survivent et quels écosystèmes disparaissent... Ce cataclysme est l'enjeu politique majeur du XXIe siècle, car il conditionne la survie de l'humanité. La notion d'Anthropocène - l'époque de l'être humain -, qui pourrait succéder à l'Holocène, marque géologiquement ce changement de vision sur le monde. Elle permet d'en prendre conscience dans sa complexité et ses conséquences en cascade. Cet atlas vise à montrer très simplement, visuellement, de manière globale ou plus régionale, comment la présence humaine affecte profondément et durablement le système Terre. Océans, atmosphère, terres, biodiversité... les innombrables interactions entre activités humaines et cycles naturels sont présentées et analysées en textes, en cartes, en infographies et en photos. Très accessible, cet ouvrage nous éclaire sur la fragilité de notre monde, et sur la nécessité de contrôler notre pollution et nos dépenses énergétiques afin de freiner le dérèglement climatique.

Par Laurent Testot, Perrin Remonté
Chez Armand Colin

|

Auteur

Laurent Testot, Perrin Remonté

Editeur

Armand Colin

Genre

Essais généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Notre empreinte sur Terre par Laurent Testot, Perrin Remonté

Commenter ce livre

 

Notre empreinte sur Terre

Laurent Testot, Perrin Remonté

Paru le 17/09/2025

160 pages

Armand Colin

26,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782200640682
9782200640682
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.