#Essais

Le commentaire de carte topographique

Clara Loïzzo, Camille Tiano

Ce manuel propose une méthodologie complète, étape par étape, du commentaire de carte topographique pour réussir les épreuves écrites et orales de différents concours et examens : comment lire les principales informations des cartes, les problématiser, construire un plan de commentaire, maîtriser les termes techniques des différents domaines géographiques, se familiariser avec les documents qui peuvent venir compléter la carte. 6 chapitres thématiques abordent les différents domaines de la géographie à mobiliser dans le commentaire de carte : topographie, hydrographie, paysages et végétation, géographie rurale, géographie urbaine, géographie industrielle, aménagement... 1 chapitre méthodologique propose des conseils précis pour l'élaboration du plan et la réalisation d'un croquis de synthèse. Un ouvrage tout en couleurs avec de nombreux exemples et croquis originaux.

Par Clara Loïzzo, Camille Tiano
Chez Armand Colin

|

Auteur

Clara Loïzzo, Camille Tiano

Editeur

Armand Colin

Genre

Cartographie

Le commentaire de carte topographique

Clara Loïzzo, Camille Tiano

Paru le 24/09/2025

272 pages

Armand Colin

24,90 €

9782200639341
© Notice établie par ORB
