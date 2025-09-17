Cybersécurité des TPE/PME en 10 étapes clés

Quelle que soit la taille de votre entreprise, la cybersécurité est devenue un enjeu de premier ordre. Fraude, vol de compte et de mot de passe, vol ou perte de données, blocage du système d'information, vol d'argent, chantage, extorsion, désinformation et risque réputationnel... l'éventail des menaces est large ! Et leurs conséquences peuvent être catastrophiques : arrêt de l'activité, perte de clients, voire faillite. Cet ouvrage, résolument pratique, vous propose un parcours en 10 étapes, directement applicable à votre entreprise pour améliorer sa cybersécurité. Chaque étape permet de progresser dans la maîtrise de votre cybersécurité, de renforcer les compétences de vos collaborateurs, d'identifier les risques et les vulnérabilités et, bien entendu, de mettre en place des solutions efficaces. Que vous soyez responsable informatique ou dirigeant de TPE/PME, vous y trouverez un contenu spécifiquement adapté à vos besoins. #Cybersécurité #Sécurité réseau #Ransomware #Protection des données #Prévention cyberattaques #Risques numériques #Phishing #Formation sécurité informatique