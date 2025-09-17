Destination Orion

Le télescope spatial James-Webb est la mission spatiale la plus chère et la plus complexe jamais conçue par l'humanité. Son ambition est à la hauteur de cette démesure puisqu'il nous a révélé, depuis son lancement en 2021, les images parmi les plus précises et les plus lointaines de l'Univers. Spécialiste de la nébuleuse d'Orion, Olivier Berné a mené l'un des tout premiers programmes scientifiques avec ce télescope : l'observation de cette splendide pouponnière gorgée d'étoiles en formation, où se jouent les grands mystères de l'origine des astres, des planètes et de la vie. Au fil des mois, il partage avec nous les surprises, les joies, les craintes et les découvertes de cette aventure hors norme, tant sur le plan scientifique qu'humain.