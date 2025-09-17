Inscription
Destination Orion

Olivier Berné, Mathilde Fontez

Le télescope spatial James-Webb est la mission spatiale la plus chère et la plus complexe jamais conçue par l'humanité. Son ambition est à la hauteur de cette démesure puisqu'il nous a révélé, depuis son lancement en 2021, les images parmi les plus précises et les plus lointaines de l'Univers. Spécialiste de la nébuleuse d'Orion, Olivier Berné a mené l'un des tout premiers programmes scientifiques avec ce télescope : l'observation de cette splendide pouponnière gorgée d'étoiles en formation, où se jouent les grands mystères de l'origine des astres, des planètes et de la vie. Au fil des mois, il partage avec nous les surprises, les joies, les craintes et les découvertes de cette aventure hors norme, tant sur le plan scientifique qu'humain.

Olivier Berné, Mathilde Fontez
Chez Dunod

Auteur

Olivier Berné, Mathilde Fontez

Editeur

Dunod

Genre

Etoiles, galaxie, univers

Destination Orion

Olivier Berné

Paru le 17/09/2025

192 pages

Dunod

9,90 €

9782100876181
