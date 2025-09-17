Inscription
Stratégie seniors

Benjamin Zimmer, Emmanuel Thouan, Nicolas Dufourcq

Préface rédigée par Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance D'ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans. A l'échelle mondiale, d'ici la fin du siècle, les seniors seront aussi nombreux que les moins de 24 ans. Face à ce vieillissement accéléré, les entreprises ont tout intérêt à profiter des opportunités business de cette transition démographique en intégrant les nouvelles attentes des seniors à leur stratégie. Ce livre s'adresse ainsi à celles et ceux qui préfèrent anticiper plutôt que subir : dirigeants, entrepreneurs, innovateurs... Pensé par deux entrepreneurs, il vous propose : - une explication claire et accessible de ce qu'est la transition démographique de ses impacts économiques ; - une analyse concrète des enjeux liés au vieillissement ; - un Serious Game original et ludique, le Silvergame, pour repérer vos opportunités business. Vous y trouverez tout ce qu'il faut pour transformer un défi en avantage compétitif. La transition démographique est lancée. Saurez-vous prendre le train en marche ?

Par Benjamin Zimmer, Emmanuel Thouan, Nicolas Dufourcq
Chez Dunod

|

Auteur

Benjamin Zimmer, Emmanuel Thouan, Nicolas Dufourcq

Editeur

Dunod

Genre

Stratégie d'entreprise

Stratégie seniors

Benjamin Zimmer, Emmanuel Thouan

Paru le 01/10/2025

224 pages

Dunod

22,00 €

9782100867844
© Notice établie par ORB
