Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les grandes énigmes de l'Histoire de France

A préciser, Larousse, Carine Girac-Marinier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez les plus grandes énigmes qui ont marqué l'Histoire de France et assistez à de véritables coups de théâtre, maléfices, complots et disparitions... Le vase de Soissons a-t-il vraiment existé ? Où le trésor des Templiers a-t-il été dissimulé ? Nicolas Flamel avait-il découvert le secret de l'éternité ? Qui se cachait derrière le Masque de Fer ? Louis XVII est-il vraiment mort en prison ? Napoléon a-t-il été empoisonné à l'arsenic et si oui, par qui ? La bête du Gévaudan était-elle un animal ou un tueur en série ?

Par A préciser, Larousse, Carine Girac-Marinier
Chez Larousse

|

Auteur

A préciser, Larousse, Carine Girac-Marinier

Editeur

Larousse

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les grandes énigmes de l'Histoire de France par A préciser, Larousse, Carine Girac-Marinier

Commenter ce livre

 

Les grandes énigmes de l'Histoire de France

A préciser, Larousse, Carine Girac-Marinier

Paru le 17/09/2025

128 pages

Larousse

34,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036083738
9782036083738
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.