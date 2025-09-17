Les grandes énigmes de l'Histoire de France

Redécouvrez les plus grandes énigmes qui ont marqué l'Histoire de France et assistez à de véritables coups de théâtre, maléfices, complots et disparitions... Le vase de Soissons a-t-il vraiment existé ? Où le trésor des Templiers a-t-il été dissimulé ? Nicolas Flamel avait-il découvert le secret de l'éternité ? Qui se cachait derrière le Masque de Fer ? Louis XVII est-il vraiment mort en prison ? Napoléon a-t-il été empoisonné à l'arsenic et si oui, par qui ? La bête du Gévaudan était-elle un animal ou un tueur en série ?