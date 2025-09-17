100 spots de trails à couper le souffle

Trail court, trail long ou ultra-trail, que vous rêviez de tenter l'aventure de la course nature ou que vous soyez un pratiquant aguerri, partez fouler les sentiers les plus spectaculaires de la planète. De l'incontournable massif du Mont-Blanc à l'île de La Réunion, des montagnes corses aux pointes bretones, des merveilles d'Espagne aux grandes pistes américaines, en passant par le nord de l'Europe, l'Islande, le Maroc ou le Canada, embarquez pour 100 destinations extraordinaires. Des côtes aux glaciers, des canyons aux volcans, des déserts aux forêts, ce livre vous emmène à la découverte des spots de trail les plus mythiques, les plus authentiques et sauvages, mais aussi les plus sensationnels. Que vous vous élanciez pour 5 ou pour 100 kilomètres, ces paysages sauront, à chaque page et à chaque pas, vous éblouir. - Des parcours pour tous les niveaux - Des photographies époustouflantes - Des anecdotes inattendues Préface de Christophe Le Saux, aventurier globe-trailer