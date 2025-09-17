Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

100 spots de trails à couper le souffle

Larousse, Patrick Guérinet, Christophe Le Saux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Trail court, trail long ou ultra-trail, que vous rêviez de tenter l'aventure de la course nature ou que vous soyez un pratiquant aguerri, partez fouler les sentiers les plus spectaculaires de la planète. De l'incontournable massif du Mont-Blanc à l'île de La Réunion, des montagnes corses aux pointes bretones, des merveilles d'Espagne aux grandes pistes américaines, en passant par le nord de l'Europe, l'Islande, le Maroc ou le Canada, embarquez pour 100 destinations extraordinaires. Des côtes aux glaciers, des canyons aux volcans, des déserts aux forêts, ce livre vous emmène à la découverte des spots de trail les plus mythiques, les plus authentiques et sauvages, mais aussi les plus sensationnels. Que vous vous élanciez pour 5 ou pour 100 kilomètres, ces paysages sauront, à chaque page et à chaque pas, vous éblouir. - Des parcours pour tous les niveaux - Des photographies époustouflantes - Des anecdotes inattendues Préface de Christophe Le Saux, aventurier globe-trailer

Par Larousse, Patrick Guérinet, Christophe Le Saux
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse, Patrick Guérinet, Christophe Le Saux

Editeur

Larousse

Genre

Course à pieds

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 100 spots de trails à couper le souffle par Larousse, Patrick Guérinet, Christophe Le Saux

Commenter ce livre

 

100 spots de trails à couper le souffle

Larousse, Patrick Guérinet

Paru le 17/09/2025

208 pages

Larousse

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036076549
9782036076549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.