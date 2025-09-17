Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'automne des aspirants

Alain T. Puysségur, Puyssegur alain T.

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une nouvelle année de cours débute au Manoir de Castelcatz ! Kovhan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir Aspirant. Mais, pour lui, qui maîtrise si mal l'indispensable Maggocculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castelcatz cet automne : des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruyne, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenya, toujours prêts à lui filer un coup de patte !

Par Alain T. Puysségur, Puyssegur alain T.
Chez Hachette

|

Auteur

Alain T. Puysségur, Puyssegur alain T.

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur L'automne des aspirants par Alain T. Puysségur, Puyssegur alain T.

Commenter ce livre

 

L'automne des aspirants

Alain T. Puysségur, Puyssegur alain T.

Paru le 17/09/2025

402 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017333869
9782017333869
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.