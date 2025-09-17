L'automne des aspirants

Une nouvelle année de cours débute au Manoir de Castelcatz ! Kovhan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir Aspirant. Mais, pour lui, qui maîtrise si mal l'indispensable Maggocculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castelcatz cet automne : des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruyne, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenya, toujours prêts à lui filer un coup de patte !