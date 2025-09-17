Dans les assiettes servies sur les tables libanaises, les graines de GRENADE côtoient la fleur d'oranger, le ZAATAR se mêle à l'huile d'olive et le SUMAC se marie à la mélasse avec finesse et délicatesse. TARA KHATTAR, jeune cheffe libanaise talentueuse, vous invite à entrer dans son intimité culinaire pour y découvrir toutes ces saveurs. Les 100 RECETTES de ce livre sont chacune un hommage rendu à l'héritage que ses grands-mères lui ont légué en cuisine. Elle a tout appris de leurs mains et elle tente, avec succès, de transmettre ce bonheur et ce sentiment de plénitude qu'elle ressent à chaque recette réalisée.