L'éclat et la nuit

Descendante illégitime des Avénemenciels, Cèdre est la dernière à porter la magie de trois étoiles et à pouvoir, grâce à elles, voir l'avenir. Forcée de vivre dans l'ombre, elle rêve pourtant de restaurer sa lignée et de devenir la sauveuse de l'empire vacillant. Afin d'obtenir la reconnaissance et la puissance qu'elle convoite, Cèdre s'introduit dans le palais en se faisant passer pour une divinatrice, et s'approche de l'empereur Arthéus. Lui seul peut réveiller pleinement son don, grâce au rituel des Portes-Etoiles. Mais elle n'est pas la seule à cacher son identité : le véritable empereur est mort... et avec lui la magie dont Cèdre a besoin. Un jeu de dupes commence alors entre les deux imposteurs, chacun tentant de manipuler l'autre pour obtenir ce qu'il désire le plus : le pouvoir.