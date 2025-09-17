Inscription
#Manga

Under Ninja Tome 14

Kengo Hanazawa, Ilan Brunelli, Olivier Marcel

ActuaLitté
En ce moment... un ninja vous observe. En s'enfonçant plus profondément dans un bunker souterrain construit par les ninjas, Jûnirô et Noguchi tombent par hasard sur Okina, l'un des membres du septuor suprême. Pendant ce temps, Ryûko, contacté par Kayama, est en plein doute. C'est alors que Shimada et Kotôge l'approchent, le pressant de livrer les informations reçues d'U. N. en échange d'une promotion au rang de chûnin. Mais la discussion est brutalement interrompue lorsque l'alerte N retentit...

Par Kengo Hanazawa, Ilan Brunelli, Olivier Marcel
Chez Pika Edition

|

Auteur

Kengo Hanazawa, Ilan Brunelli, Olivier Marcel

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Under Ninja Tome 14

Kengo Hanazawa trad. Ilan Brunelli

Paru le 24/09/2025

192 pages

Pika Edition

7,95 €

9791043301872
