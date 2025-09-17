Under Ninja Tome 14

En ce moment... un ninja vous observe. En s'enfonçant plus profondément dans un bunker souterrain construit par les ninjas, Jûnirô et Noguchi tombent par hasard sur Okina, l'un des membres du septuor suprême. Pendant ce temps, Ryûko, contacté par Kayama, est en plein doute. C'est alors que Shimada et Kotôge l'approchent, le pressant de livrer les informations reçues d'U. N. en échange d'une promotion au rang de chûnin. Mais la discussion est brutalement interrompue lorsque l'alerte N retentit...