Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Batman Justice Buster Tome 4

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi, Studio Charon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Perdre Jason Todd, son premier véritable coéquipier, est un choc immense pour Batman... Mais celui qui se fait appeler "Joe Chill" ne lui laisse aucun répit pour faire son deuil. Le meurtrier en série décide en effet de s'allier à Robin, l'intelligence artificielle créée par Batman, pour attaquer directement le manoir Wayne. Près de tout perdre, le chevalier noir acceptera-t-il de faire confiance à de nouveaux alliés pour vaincre celui qui lui a déjà volé presque tous ceux qu'il aimait ? DERNIER TOME

Par Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi, Studio Charon
Chez Pika Edition

|

Auteur

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi, Studio Charon

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Batman Justice Buster Tome 4 par Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi, Studio Charon

Commenter ce livre

 

Batman Justice Buster Tome 4

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi trad. Studio Charon

Paru le 17/09/2025

256 pages

Pika Edition

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043301834
9791043301834
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.