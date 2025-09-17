Batman Justice Buster Tome 4

Perdre Jason Todd, son premier véritable coéquipier, est un choc immense pour Batman... Mais celui qui se fait appeler "Joe Chill" ne lui laisse aucun répit pour faire son deuil. Le meurtrier en série décide en effet de s'allier à Robin, l'intelligence artificielle créée par Batman, pour attaquer directement le manoir Wayne. Près de tout perdre, le chevalier noir acceptera-t-il de faire confiance à de nouveaux alliés pour vaincre celui qui lui a déjà volé presque tous ceux qu'il aimait ? DERNIER TOME