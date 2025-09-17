Panique à l'hôtel des insectes

Au secours, les humains attaquent ! Quand Bertrand une abeille qui ne pique pas intègre le très chic hôtel des insectes, les autres clients le tiennent à distance. Mais quand Gaby, un gamin destructeur veut écrabouiller leur hôtel et les manger, on demande à Bertrand de les sauver. Un récit décalé et plein d'humour Une écriture raffinée d'une grande drôlerie qui renforce la sophistication des personnages insectes en butte à un petit humain mal dégrossis et destructeur. Des images fourmillantes de détails Des images drôles, généreuses et colorées où le lecteur découvrira des détails à chaque relecture. A découvrir dès 4 ans.