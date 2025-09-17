Inscription
#Album jeunesse

Panique à l'hôtel des insectes

Tor Freeman, Kathryn Simmonds

ActuaLitté
Au secours, les humains attaquent ! Quand Bertrand une abeille qui ne pique pas intègre le très chic hôtel des insectes, les autres clients le tiennent à distance. Mais quand Gaby, un gamin destructeur veut écrabouiller leur hôtel et les manger, on demande à Bertrand de les sauver. Un récit décalé et plein d'humour Une écriture raffinée d'une grande drôlerie qui renforce la sophistication des personnages insectes en butte à un petit humain mal dégrossis et destructeur. Des images fourmillantes de détails Des images drôles, généreuses et colorées où le lecteur découvrira des détails à chaque relecture. A découvrir dès 4 ans.

Par Tor Freeman, Kathryn Simmonds
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Tor Freeman, Kathryn Simmonds

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

Panique à l'hôtel des insectes

Tor Freeman, Kathryn Simmonds

Paru le 17/09/2025

40 pages

Bayard jeunesse

12,90 €

9791036381621
