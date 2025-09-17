L'incroyable aventure de Lapérouse, l'expédition sans retour

L'immense et incroyable expédition de Jean-François Lapérouse racontée dans un roman d'aventure, augementé d'un dossier documentaire. Une aventure autour du monde En 1785, c'est la fin des grands siècles d'exploration. L'expédition de Lapérouse est la dernière d'une telle envergure. L'objectif : découvrir de nouvelles contrées, étudier la faune, la flore, et rencontrer des peuples jusque là inconnus... Capitaine Lapérouse Lapérouse est choisi par le roi Louis XVI en partie pour sa tolérance et son respect des humains. Il fera tout pour sauver ses hommes et ne jamais attaquer les peuples autochtones rencontrés lors de leur périple. Un récit illustré et documenté 5 chapitres et un dossier documentaire illustrés pour partir à l'aventure avec Lapérouse et tenter de comprendre le mystère de cette expédition qui a marqué l'histoire.