Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

L'incroyable aventure de Lapérouse, l'expédition sans retour

Clei nathalie Le, Hamo, Nathalie Le Cleï

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'immense et incroyable expédition de Jean-François Lapérouse racontée dans un roman d'aventure, augementé d'un dossier documentaire. Une aventure autour du monde En 1785, c'est la fin des grands siècles d'exploration. L'expédition de Lapérouse est la dernière d'une telle envergure. L'objectif : découvrir de nouvelles contrées, étudier la faune, la flore, et rencontrer des peuples jusque là inconnus... Capitaine Lapérouse Lapérouse est choisi par le roi Louis XVI en partie pour sa tolérance et son respect des humains. Il fera tout pour sauver ses hommes et ne jamais attaquer les peuples autochtones rencontrés lors de leur périple. Un récit illustré et documenté 5 chapitres et un dossier documentaire illustrés pour partir à l'aventure avec Lapérouse et tenter de comprendre le mystère de cette expédition qui a marqué l'histoire.

Par Clei nathalie Le, Hamo, Nathalie Le Cleï
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Clei nathalie Le, Hamo, Nathalie Le Cleï

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'incroyable aventure de Lapérouse, l'expédition sans retour par Clei nathalie Le, Hamo, Nathalie Le Cleï

Commenter ce livre

 

L'incroyable aventure de Lapérouse, l'expédition sans retour

Clei nathalie Le, Hamo, Nathalie Le Cleï

Paru le 17/09/2025

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036381478
9791036381478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.