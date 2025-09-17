Inscription
#Roman jeunesse

Contes en valise

Emilie Chazerand, Emmanuelle Houdart

ActuaLitté
Chaque année, tous les personnages des contes partent en vacances ensemble, mais cette fois-ci ça commence mal car toutes les valises ont été mélangées. C'est la pagaille ! Dans cette valise une galette, un petit pot de beurre, un panier... Là-bas un fuseau, un réveil matin, une chemise de nuit... Et ici des bonbons, des sucettes, du pain d'épices... Au lecteur de retrouver à chaque fois les propriétaires de ces butins. Un livre-jeu original qui permet de découvrir ou redécouvrir 17 contes, porté par l'humour d'Emilie Chazerand et les illustrations d'Emmanuelle Houdart.

Par Emilie Chazerand, Emmanuelle Houdart
Thierry Magnier

Auteur

Emilie Chazerand, Emmanuelle Houdart

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Contes en valise

Emilie Chazerand, Emmanuelle Houdart

Paru le 17/09/2025

48 pages

Thierry Magnier

17,50 €

ActuaLitté
9791035208851
© Notice établie par ORB
