Contes en valise

Chaque année, tous les personnages des contes partent en vacances ensemble, mais cette fois-ci ça commence mal car toutes les valises ont été mélangées. C'est la pagaille ! Dans cette valise une galette, un petit pot de beurre, un panier... Là-bas un fuseau, un réveil matin, une chemise de nuit... Et ici des bonbons, des sucettes, du pain d'épices... Au lecteur de retrouver à chaque fois les propriétaires de ces butins. Un livre-jeu original qui permet de découvrir ou redécouvrir 17 contes, porté par l'humour d'Emilie Chazerand et les illustrations d'Emmanuelle Houdart.