En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Terra Mater

Nicolas Nutten

Un jeu dangereux, des secrets bien enfouis : un thriller captivant où le passé risque bien de resurgir des profondeurs de la Terre... Passionnés de sports extrêmes, Erwan et Tony testent en avant-première une application de géocaching. Lancés dans une chasse au trésor grandeur nature au coeur de la garrigue montpelliéraine, les deux amis progressent avec enthousiasme jusqu'à l'exploration d'une grotte inconnue. Mais, dans ces profondeurs obscures, l'aventure tourne au cauchemar. Et c'est une partie de jeu bien plus terrifiante qui commence. De son côté, la lieutenante Romane Delmiez, dont la carrière stagne, est affectée à une nouvelle enquête pour homicide. Si la jeune femme s'empresse d'accepter la mission, y voyant une opportunité d'échapper à la routine, elle est loin d'imaginer que les sombres révélations de cette affaire l'amèneront à douter de tous... y compris d'elle-même. PRIX DE L'EMBOUCHURE A propos de l'auteur Nicolas Nutten vit dans l'Hérault et travaille dans l'informatique. Passionné de thrillers, policiers et romans noirs, il a publié son premier roman, Disparition, aux Nouveaux Auteurs, qui a gagné le Prix du Suspense psychologique en 2020, présidé par Bernard Minier. "Une plongée haletante dans les tréfonds de la Terre". Femme Actuelle

Nicolas Nutten
HarperCollins France

Auteur

Nicolas Nutten

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

Terra Mater

Nicolas Nutten

Paru le 17/09/2025

464 pages

HarperCollins France

8,80 €

9791033924517
