C'est quand tout semble perdu que l'amour surgit, tel une lueur d'espoir. Maeve et Ledger se réveillent tous les deux dans une pièce sombre et vide. Ils comprennent vite que quelqu'un les a kidnappés et ils se sentent observés. Mais à première vue, ils ne se connaissent pas. Retraçant leur vie l'un pour l'autre, ils sont persuadés de n'avoir rien en commun. Pourtant, une mystérieuse figure, qu'ils vont appeler le "Marionnettiste" va les tourmenter, les nourrissant à peine sans qu'ils comprennent la raison derrière leur captivité. Les jours passant avec seulement l'un et l'autre comme source de réconfort, Maeve et Ledger vont créer un lienà travers tout cet enfer quotidien. Survivre au Marionnettiste est une chose, mais seront-ils capables de retourner dans leurs quotidiens respectifs après avoir vécu tant d'épreuves ensemble ? A propos de l'autrice Mindy Hayes sait charmer ses lecteurs par sa plume captivante qui mêle émotions puissantes et suspense haletant. Son roman Ce qu'il restera de nous allie avec justesse romance et intensité dramatique.