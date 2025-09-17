Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Ce qu'il restera de nous

Léa Tozzi, Mindy Hayes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
C'est quand tout semble perdu que l'amour surgit, tel une lueur d'espoir. Maeve et Ledger se réveillent tous les deux dans une pièce sombre et vide. Ils comprennent vite que quelqu'un les a kidnappés et ils se sentent observés. Mais à première vue, ils ne se connaissent pas. Retraçant leur vie l'un pour l'autre, ils sont persuadés de n'avoir rien en commun. Pourtant, une mystérieuse figure, qu'ils vont appeler le "Marionnettiste" va les tourmenter, les nourrissant à peine sans qu'ils comprennent la raison derrière leur captivité. Les jours passant avec seulement l'un et l'autre comme source de réconfort, Maeve et Ledger vont créer un lienà travers tout cet enfer quotidien. Survivre au Marionnettiste est une chose, mais seront-ils capables de retourner dans leurs quotidiens respectifs après avoir vécu tant d'épreuves ensemble ? A propos de l'autrice Mindy Hayes sait charmer ses lecteurs par sa plume captivante qui mêle émotions puissantes et suspense haletant. Son roman Ce qu'il restera de nous allie avec justesse romance et intensité dramatique.

Par Léa Tozzi, Mindy Hayes
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Léa Tozzi, Mindy Hayes

Editeur

HarperCollins France

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce qu'il restera de nous par Léa Tozzi, Mindy Hayes

Commenter ce livre

 

Ce qu'il restera de nous

Mindy Hayes trad. Léa Tozzi

Paru le 17/09/2025

500 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923336
9791033923336
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.