Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

The Hunt

Jace Sailor

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après notre premier baiser, je lui avais déjà vendu mon âme. 3... 2... 1... COUREZ ! "The Hunt" , ce jeu de traque humaine organisé pour la période d'Halloween vient de commencer, et Olivia trépigne d'impatience. Dissimulée derrière son masque, elle se sent invincible. Plus de pression liée à son travail, plus de rivalité avec son insupportable collègue pour remporter le projet architectural le plus ambitieux de l'université de Cambridge. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ses nuits d'octobre seraient hantées par un autre type de rivalité. Dans la pénombre, Olivia croise le chemin d'un mystérieux inconnu. Sous son masque de Ghostface, il lui offre une échappatoire, une chance de laisser derrière elle ses peurs, sa colère, ses sombres secrets. Olivia ne devrait pas céder à l'attirance qu'elle ressent envers cet homme, tout comme elle sait que dévoiler sa véritable identité pourrait tout détruire. Non, le mieux c'est qu'ils ignorent tout l'un de l'autre. Car, si les masques tombaient, Ghostface voudrait-il toujours d'elle ? A propos de l'autrice : Accompagnée de son café matinal ou de son gin nocturne, Jace Sailor écrit dès qu'elle le peut. Elle est le genre d'autrice qui rit lorsqu'elle torture ses personnages et qui pleure lorsque les animaux meurent. Elle puise son inspiration dans les étoiles et les femmes de pouvoir pour tisser ses récits, célébrant la force et la magie de la vie.

Par Jace Sailor
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Jace Sailor

Editeur

HarperCollins France

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Hunt par Jace Sailor

Commenter ce livre

 

The Hunt

Jace Sailor

Paru le 17/09/2025

540 pages

HarperCollins France

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033923312
9791033923312
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.