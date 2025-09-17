Inscription
#Roman étranger

Cléopâtre

Jessica Shapiro, Natasha Solomons

ActuaLitté
Apprenez d'abord à me connaître. Je suis née fille et déesse. Je suis l'Egypte. Mon sang est le Nil. A l'ombre des rouleaux de la bibliothèque d'Alexandrie, Cléopâtre rêve d'écrire un jour sa propre histoire. Celle d'une princesse égyptienne, fille préférée du pharaon, destinée à devenir reine d'Egypte. Lorsque son père meurt, la jeune femme n'a pas le choix : elle doit épouser son frère Ptolémée et régner à ses côtés. Mais bientôt la cour grouille d'espions à la solde de Ptolémée et de complots visant à éliminer la nouvelle reine. Et la menace ne vient pas seulement de l'intérieur : aux frontières, Rome la toute-puissante approche, brûlant de s'emparer des trésors et des terres fertiles du Nil. Cléopâtre ne peut compter que sur ses esclaves et amis, et sur sa redoutable intelligence. Quand le grand César arrive de Rome, elle comprend qu'il pourrait être la clef de son salut - même si séduire cet homme risque de lui coûter bien plus qu'elle ne l'imagine. Une réécriture envoûtante de la vie de l'une des femmes les plus fascinantes et méconnues de l'histoire. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Jessica Shapiro A propos de l'autrice : Natasha Solomons est l'autrice de huit romans au succès international, parmi lesquels Jack Rosenblum rêve en anglais, Le Manoir de Tyneford et La Galerie des maris disparus. Son oeuvre a été traduite en dix-sept langues. Elle vit dans le Dorset avec sa famille.

Par Jessica Shapiro, Natasha Solomons
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Jessica Shapiro, Natasha Solomons

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature anglo-saxonne

Cléopâtre

Natasha Solomons trad. Jessica Shapiro

Paru le 17/09/2025

432 pages

HarperCollins France

21,90 €

ActuaLitté
9791033921646
© Notice établie par ORB
plus d'informations

