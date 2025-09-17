Inscription
#Album jeunesse

Ma première encyclo visuelle

Thierry Bedouet

ActuaLitté
Plus de 500 illustrations légendées et fléchées, et des milliers d'entrées, pour un accès visuel immédiat et concret aux mots du quotidien. Un concept inédit sur la tranche d'âge Ma première encyclo visuelle permet une transition de l'imagier vers un premier dictionnaire, pour les petits à partir de 2 ans. Le livre reste à hauteur d'enfant, grâce aux illustrations tendres mais précises de Thierry Bédouet. Une imagerie du quotidien Avec plus de 2 000 mots, ce titre aborde tout le vocabulaire du quotidien de l'enfant. Divisé en 6 thématiques (toi, la maison, la nourriture, les véhicules, les animaux, les notions), l'accès aux mots est également facilité grâce au sommaire détaillé et au glossaire final. Un livre collector Un très bel objet avec une couverture métallisée qui s'adresse à tous les enfants curieux, cherchant à comprendre et à nommer avec précision le monde qui les entoure.

Par Thierry Bedouet
Chez Tourbillon

|

Auteur

Thierry Bedouet

Editeur

Tourbillon

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Ma première encyclo visuelle

Thierry Bedouet

Paru le 17/09/2025

230 pages

Tourbillon

13,90 €

ActuaLitté
9791027613663
© Notice établie par ORB
