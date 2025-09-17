Iggy Pop : The Idiot

Véritable acte de naissance et de résurrection pour Iggy Pop et David Bowie, qui va métamorphoser les horizons artistiques d'au moins trois générations de groupes, The Idiot est une aventure, sans cesse entretenue par des hasards de musique, des rencontres improbables et beaucoup de malice. Un disque de référence entre respect du patrimoine culturel, hommages appuyés aux aînés, avant-garde électronique, inventivité débridée, obsession esthétique et fulgurances musicales. Iggy sans les Stooges accepte enfin la main tendue de Bowie, pour signer le premier acte de son grand retour.