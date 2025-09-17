Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Iggy Pop : The Idiot

Marc Besse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Véritable acte de naissance et de résurrection pour Iggy Pop et David Bowie, qui va métamorphoser les horizons artistiques d'au moins trois générations de groupes, The Idiot est une aventure, sans cesse entretenue par des hasards de musique, des rencontres improbables et beaucoup de malice. Un disque de référence entre respect du patrimoine culturel, hommages appuyés aux aînés, avant-garde électronique, inventivité débridée, obsession esthétique et fulgurances musicales. Iggy sans les Stooges accepte enfin la main tendue de Bowie, pour signer le premier acte de son grand retour.

Par Marc Besse
Chez Densité

|

Auteur

Marc Besse

Editeur

Densité

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Iggy Pop : The Idiot par Marc Besse

Commenter ce livre

 

Iggy Pop : The Idiot

Marc Besse

Paru le 17/09/2025

144 pages

Densité

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919296613
9782919296613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.