Comment bien choisir et utiliser un tracteur agricole ? Ce guide pratique accompagne agriculteurs, vendeurs et techniciens dans le choix, l'utilisation et l'entretien d'un tracteur en tenant compte : - des spécificités de l'exploitation et des besoins professionnels, - des critères techniques, économiques et environnementaux. Il répond aux principales questions liées à l'acquisition et à la gestion d'un tracteur : - Evaluation des besoins : ergonomie, puissance, fonctionnalités... - Financement et optimisation des coûts d'achat et d'entretien - Sécurité et réglementation essentielles Illustré de nombreux schémas, cet ouvrage propose une analyse détaillée du fonctionnement des principaux composants : - Motorisation, mécanique et hydraulique - Electronique et automatisation - Normalisation et cadre réglementaire Cette édition enrichie intègre une section sur la résistance des matériaux (RDM) appliquée aux tracteurs agricoles, offrant un contenu encore plus adapté aux formateurs et acheteurs. Un ouvrage de référence indispensable pour tous les professionnels du machinisme agricole et les étudiants du secteur.