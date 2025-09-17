Co-créez votre bulle parentale

Grâce à une approche accessible et chaleureuse, ce livre met à votre disposition des outils concrets pour aborder les débuts de la parentalité avec sérénité, tout en renforçant la complicité et l'entraide au sein du couple. Apprenez à organiser les premiers jours avec votre nouveau-né, à instaurer une communication claire et respectueuse, à créer un réseau de soutien autour de vous, à transformer votre intérieur en un espace apaisant, et surtout, à reconnaître et répondre aux besoins fondamentaux de votre bébé (pleurs, sommeil, alimentation), avec confiance et douceur ! En explorant les aspects logistiques, pratiques et relationnels, ce guide vous accompagne pas à pas dans cette étape essentielle de votre vie familiale.