Morphologie urbaine et biodiversité

ActuaLitté
L'écologisation de la ville est devenue une nécessité pour rendre l'urbain non seulement vivable mais aussi durable. Le passage de simple végétalisation (nature en ville) à la création d'écosystème est un des piliers de cette durabilité, tant la biodiversité qui "rend" de multiples services aux citadins (rafraîchissement, santé, gestion des pollutions, ambiance...) est aussi capable d'autoentretien. L'organisation spatiale du bâti et du non-bâti pourrait expliquer la présence et le maintien des espèces animales et végétales (taille des habitats disponibles, possibilités de dispersion...) mais l'état des connaissances sur le sujet apparaît très limité. Le PUCA (Plan Urbanisme, Construction et Architecture) a souhaité "débroussailler" ce sujet d'urbanisme en convoquant des travaux sur différentes facettes du processus et en impliquant systématiquement chercheurs et praticiens. Le programme BAUM (Biodiversité, Aménagement Urbain et Morphologie) est ainsi né avec d'abord l'appui de la Fondation de la recherche sur la biodiversité et du Muséum national d'histoire naturelle, puis avec celui de l'Office français de la biodiversité. Un état de l'art, une réflexion sur un référentiel urbanisme/écologie et six programmes de recherche ont été conduits sur quatre années. Les principaux résultats et des ouvertures de problématiques de recherche et de stratégies opérationnelles sont présentés ici.

Morphologie urbaine et biodiversité

Paru le 17/09/2025

28,00 €

9782843988905
