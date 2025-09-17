Tout beau tout faux

Emma et Ella sont soeurs jumelles et se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pourtant leurs vies n'ont rien à voir. Emma a un mari charmant, de beaux enfants et peut s'offrir tout ce qu'elle veut. De son côté, Ella est une catastrophe ambulante : elle vient de perdre son travail et de se faire expulser de son appartement. Mais un jour, Emma, celle à qui tout réussit, demande de l'aide. Elle doit passer quelques semaines en prison pour avoir "oublié" de payer une tonne d'amendes... Pas question que cela se sache ! Elle demande donc à sa soeur de prendre sa place et de faire semblant d'être elle auprès de ses enfants, voisins et amis. Entre commères de quartier, adolescentes rebelles et pères célibataires trop séduisants, Ella se rend vite compte que la vie de sa soeur n'est pas aussi idéale qu'elle le pensait. Et que faire semblant d'avoir une vie parfaite est loin d'être une partie de plaisir !