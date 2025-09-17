Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Tout beau tout faux

Portia MacIntosh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Emma et Ella sont soeurs jumelles et se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Pourtant leurs vies n'ont rien à voir. Emma a un mari charmant, de beaux enfants et peut s'offrir tout ce qu'elle veut. De son côté, Ella est une catastrophe ambulante : elle vient de perdre son travail et de se faire expulser de son appartement. Mais un jour, Emma, celle à qui tout réussit, demande de l'aide. Elle doit passer quelques semaines en prison pour avoir "oublié" de payer une tonne d'amendes... Pas question que cela se sache ! Elle demande donc à sa soeur de prendre sa place et de faire semblant d'être elle auprès de ses enfants, voisins et amis. Entre commères de quartier, adolescentes rebelles et pères célibataires trop séduisants, Ella se rend vite compte que la vie de sa soeur n'est pas aussi idéale qu'elle le pensait. Et que faire semblant d'avoir une vie parfaite est loin d'être une partie de plaisir !

Par Portia MacIntosh
Chez City Editions

|

Auteur

Portia MacIntosh

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout beau tout faux par Portia MacIntosh

Commenter ce livre

 

Tout beau tout faux

Portia MacIntosh

Paru le 17/09/2025

304 pages

City Editions

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824630298
9782824630298
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.