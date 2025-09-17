Inscription
#Polar

L'évadée du Temple

Jean-Christophe Portes

ActuaLitté
Mai 1793. La France bascule inexorablement dans la Terreur et la guerre civile. C'est dans ce contexte explosif que le capitaine Victor Dauterive est chargé d'une mission délicate. Danton lui demande d'enquêter à la prison du Temple où est détenue Marie-Antoinette. En effet, des rumeurs affirment que la reine serait sur le point de s'évader, ce qui signerait la fin de la révolution. Alors qu'il enquête, Dauterive est accusé de meurtre : il aurait assassiné Simon Leboeuf, l'un des meneurs sans-culottes les plus populaires de Paris. Entre complots royalistes et manoeuvres révolutionnaires, Victor Dauterive doit naviguer dans les eaux troubles des complots et des jeux de pouvoir tout en prouvant son innocence. Sa loyauté est mise à rude épreuve et il risque d'y perdre son travail, son honneur et, surtout, sa vie...

Par Jean-Christophe Portes
Chez City Editions

|

Auteur

Jean-Christophe Portes

Editeur

City Editions

Genre

Policiers historiques

L'évadée du Temple

Jean-Christophe Portes

Paru le 17/09/2025

304 pages

City Editions

20,90 €

ActuaLitté
9782824627502
© Notice établie par ORB
