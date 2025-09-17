L'évadée du Temple

Mai 1793. La France bascule inexorablement dans la Terreur et la guerre civile. C'est dans ce contexte explosif que le capitaine Victor Dauterive est chargé d'une mission délicate. Danton lui demande d'enquêter à la prison du Temple où est détenue Marie-Antoinette. En effet, des rumeurs affirment que la reine serait sur le point de s'évader, ce qui signerait la fin de la révolution. Alors qu'il enquête, Dauterive est accusé de meurtre : il aurait assassiné Simon Leboeuf, l'un des meneurs sans-culottes les plus populaires de Paris. Entre complots royalistes et manoeuvres révolutionnaires, Victor Dauterive doit naviguer dans les eaux troubles des complots et des jeux de pouvoir tout en prouvant son innocence. Sa loyauté est mise à rude épreuve et il risque d'y perdre son travail, son honneur et, surtout, sa vie...