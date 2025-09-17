XXXHOLIC Tome 4

"Le hasard n'appartient pas à ce monde, tout n'est que fatalité. " Watanuki continue de servir Yûko en espérant enfin un peu de répit... Malheureusement pour lui, de nouveaux clients débarquent à la boutique les uns après les autres ! Alors qu'il s'efforce de satisfaire tout le monde, il se retrouve confronté à des choix qui remettent en question son propre destin. Selon sa décision, une personne pourrait bien disparaître à jamais. Cette nouvelle épreuve risque de changer le cours de la vie du jeune homme... . La collection CLAMP UNIVERSE réunit une constellation d'oeuvres aussi sublimes qu'incontournables imaginées par le légendaire Studio CLAMP. Laissez-vous envoûter par le mystique xxxHOLIC et (re)découvrez les Reines du Manga !