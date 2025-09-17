Intimidante Verity

Verity, brillante et redoutable associée d'un cabinet d'architecte réputé, a toujours rêvé de réussite professionnelle et s'apprête à voir son rêve se réaliser grâce à la plus grande opportunité de sa carrière. Pourtant, tout bascule lorsqu'elle croise le regard de l'homme qui décidera de son ascension future. Car cet homme n'est autre que Harry, celui qui lui a brisé le coeur des années plus tôt lorsqu'il était encore un adolescent un peu geek et maladroit. Devenu un PDG milliardaire à la beauté glaçante, Harry semble à présent déterminé à détruire ses rêves, allant même jusqu'à l'humilier devant ses collègues. Une telle cruauté est insupportable, et Verity se retrouve à douter de tout, y compris d'elle-même. Mais de son côté, Harry ne peut s'empêcher de ressasser le passé. Des années se sont écoulées, mais l'amour qu'il ressentait pour Verity n'a jamais disparu, ainsi que le fort sentiment de trahison causé par leur rupture. Aujourd'hui, il est prêt à tout pour se venger de celle qui l'a rejeté dans son adolescence. Pourtant, à chaque regard, à chaque parole glacée, il ne peut s'empêcher de se demander s'il n'a pas fait la pire erreur de sa vie en laissant partir cette femme si attirante et... intimidante. Entre désir et vengeance, rancoeur et regrets, Verity et Harry parviendront-ils à réécrire leur histoire ?