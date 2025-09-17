Inscription
#Beaux livres

Licornes de rêve

Christine Alcouffe

Pour tous les fans de Licornes ! Un grand carnet créatif avec plus de 500 autocollants de Licornes et de ballerines, des pages de dessins, des coloriages, des pochoirs, des planches de motifs, des jeux et des modèles pour s'inspirer. L'enfant part à la découverte des mondes magiques des licornes et des ballerines, les habille de somptueux bijoux, et crée des décors merveilleux. Une activité idéale pour les enfants dès 5 ans, pour développer leur imagination, leur concentration, leur créativité et leur motricité en toute autonomie ! Contenu détaillé : plus de 580 stickers ; 5 modèles pour s'inspirer ; 25 licornes à dessiner ; 15 pochoirs ; 4 planches de motifs ; des mandalas, DIY, jeux

Par Christine Alcouffe
Chez Play Bac

Auteur

Christine Alcouffe

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Licornes de rêve

Christine Alcouffe

Paru le 17/09/2025

82 pages

Play Bac

12,90 €

9782809693782
