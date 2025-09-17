Inscription
#Essais

Le droit public

Benoît Plessix

ActuaLitté
Depuis le droit romain, le droit se décompose en deux ensembles : le droit privé et le droit public. On parle de summa divisio juris , selon la formule latine consacrée. En France, les juristes sont donc soit " privatistes ", soit " publicistes ". Mais pourquoi le droit constitutionnel est-il une branche du droit public, mais pas le droit civil ? Et si droit privé et droit public n'étaient au fond que des qualifications scientifiques à vocation didactique ? Benoît Plessix rappelle à tout le moins que le droit public n'est pas une donnée naturelle et immuable, mais une construction intellectuelle culturellement située, en l'occurrence dans la tradition juridique occidentale, où le droit privé lui préexistait. Il retrace les conditions et les concepts juridiques propres (le pouvoir, la souveraineté, l'Etat, etc.) qui ont permis au droit public d'être l'" Autre " du droit privé.

Par Benoît Plessix
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Benoît Plessix

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

Le droit public

Benoît Plessix

Paru le 17/09/2025

128 pages

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

9782715436701
