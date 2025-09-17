Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Grandeur et décadence de l'empire humain

Marc Lesage, Henry Gee

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'espèce humaine est-elle en voie de disparition ? Pour le paléontologue Henry Gee, cela ne fait aucun doute : Homo sapiens, comme les dinosaures ou Néandertal avant lui, est promis à l'extinction. Malgré sa maîtrise sans équivalent des forces de la nature et l'empire qu'il a fondé, l'humain ne fait pas figure d'exception : il périra, et en partie à cause de ses succès. De l'agriculture aux nouvelles technologies, notre espèce est devenue si dominatrice qu'elle menace le fonctionnement de l'écosystème dont dépend son sort. Avec une baisse flagrante de sa fertilité et de sa diversité génétique qui engendrent vieillissement de la population, bouleversements économiques, nouvelles pathologies mondiales... , sa fin est prévue d'ici moins de 10 000 ans. Du jamais vu dans l'histoire de la création. Pouvons-nous échapper à notre chute ? Avec son style puissant et inimitable où l'érudition se mêle à une tension narrative époustouflante, Henry Gee nous plonge dans l'épopée exceptionnelle de notre espèce et interroge les perspectives de notre avenir. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marc Lesage "Drôle, inventif, et porté par une plume élégante" - The Sunday Times "Merveilleux" - The Times "Un plaisir de lecture" - Literary Review

Par Marc Lesage, Henry Gee
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Marc Lesage, Henry Gee

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Evolution

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Grandeur et décadence de l'empire humain par Marc Lesage, Henry Gee

Commenter ce livre

 

Grandeur et décadence de l'empire humain

Henry Gee trad. Marc Lesage

Paru le 17/09/2025

368 pages

Jean-Claude Lattès

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709675055
9782709675055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.