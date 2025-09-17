Grandeur et décadence de l'empire humain

L'espèce humaine est-elle en voie de disparition ? Pour le paléontologue Henry Gee, cela ne fait aucun doute : Homo sapiens, comme les dinosaures ou Néandertal avant lui, est promis à l'extinction. Malgré sa maîtrise sans équivalent des forces de la nature et l'empire qu'il a fondé, l'humain ne fait pas figure d'exception : il périra, et en partie à cause de ses succès. De l'agriculture aux nouvelles technologies, notre espèce est devenue si dominatrice qu'elle menace le fonctionnement de l'écosystème dont dépend son sort. Avec une baisse flagrante de sa fertilité et de sa diversité génétique qui engendrent vieillissement de la population, bouleversements économiques, nouvelles pathologies mondiales... , sa fin est prévue d'ici moins de 10 000 ans. Du jamais vu dans l'histoire de la création. Pouvons-nous échapper à notre chute ? Avec son style puissant et inimitable où l'érudition se mêle à une tension narrative époustouflante, Henry Gee nous plonge dans l'épopée exceptionnelle de notre espèce et interroge les perspectives de notre avenir. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Marc Lesage "Drôle, inventif, et porté par une plume élégante" - The Sunday Times "Merveilleux" - The Times "Un plaisir de lecture" - Literary Review