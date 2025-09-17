La traversée vers Mascate

Eté 1929. A bord du paquebot Champollion, la famille Rosterg quitte Marseille pour Mascate, pour leur négoce d'épices. Theodor Jung, gendre des Rosterg et photographe, décide de profiter du voyage de sa femme, Dora, pour immortaliser la traversée. Mais au troisième jour, Dora disparaît. Pire : tous affirment qu'elle n'a jamais été là. Theodor doute. Serait-il devenu fou ? Les instants passés avec sa femme, à tenter de raviver les cendres de leur mariage, n'auraient-ils été qu'un rêve ? Et s'ils découvraient à leur arrivée qu'elle n'était nulle part, ni en mer ni sur terre, et qu'on le suspectait ? Commence alors pour Theodor une insoutenable course contre la montre dans les entrailles du vaisseau. Cay Rademacher, auteur à succès de La Trilogie hambourgeoise, signe un huis clos envoûtant, entre parfums d'épices et relents de mensonges. Traduit de l'allemand par Georges Sturm