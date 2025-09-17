Inscription
#Polar

La traversée vers Mascate

Cay Rademacher, Georges Sturm

ActuaLitté
Eté 1929. A bord du paquebot Champollion, la famille Rosterg quitte Marseille pour Mascate, pour leur négoce d'épices. Theodor Jung, gendre des Rosterg et photographe, décide de profiter du voyage de sa femme, Dora, pour immortaliser la traversée. Mais au troisième jour, Dora disparaît. Pire : tous affirment qu'elle n'a jamais été là. Theodor doute. Serait-il devenu fou ? Les instants passés avec sa femme, à tenter de raviver les cendres de leur mariage, n'auraient-ils été qu'un rêve ? Et s'ils découvraient à leur arrivée qu'elle n'était nulle part, ni en mer ni sur terre, et qu'on le suspectait ? Commence alors pour Theodor une insoutenable course contre la montre dans les entrailles du vaisseau. Cay Rademacher, auteur à succès de La Trilogie hambourgeoise, signe un huis clos envoûtant, entre parfums d'épices et relents de mensonges. Traduit de l'allemand par Georges Sturm

Par Cay Rademacher, Georges Sturm
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Cay Rademacher, Georges Sturm

Editeur

Editions du Masque

Genre

Policiers historiques

La traversée vers Mascate

Cay Rademacher trad. Georges Sturm

Paru le 17/09/2025

432 pages

Editions du Masque

9,10 €

ActuaLitté
