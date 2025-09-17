Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Maisons d'enfance

Nina Neuray, Auror·404

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Samaël retourne dans le bassin minier du Pas-de-Calais vider la maison qui l'a vu grandir. Alors assailli par les souvenirs des violences intrafamiliales que ces murs ont étouffées, il tombe amoureux d'un chercheur renommé. Lorsque cet universitaire l'invite dans sa résidence secondaire, le lieu à priori paradisiaque se referme sur Samaël de toute sa lourdeur bourgeoise. Brassant les notions d'héritage, le récit questionne la difficulté de faire famille autrement. Samaël peut-il se défaire des dynamiques d'emprise qui irriguent sa nouvelle relation ? Peut-il s'enfuir de la maison d'enfance ?

Par Nina Neuray, Auror·404
Chez Burn Août Editions

|

Auteur

Nina Neuray, Auror·404

Editeur

Burn Août Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Maisons d'enfance par Nina Neuray, Auror·404

Commenter ce livre

 

Maisons d'enfance

Auror·404

Paru le 17/09/2025

40 pages

Burn Août Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493534255
9782493534255
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.