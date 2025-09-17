Maisons d'enfance

Samaël retourne dans le bassin minier du Pas-de-Calais vider la maison qui l'a vu grandir. Alors assailli par les souvenirs des violences intrafamiliales que ces murs ont étouffées, il tombe amoureux d'un chercheur renommé. Lorsque cet universitaire l'invite dans sa résidence secondaire, le lieu à priori paradisiaque se referme sur Samaël de toute sa lourdeur bourgeoise. Brassant les notions d'héritage, le récit questionne la difficulté de faire famille autrement. Samaël peut-il se défaire des dynamiques d'emprise qui irriguent sa nouvelle relation ? Peut-il s'enfuir de la maison d'enfance ?