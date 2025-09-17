Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Java

Thierry Richard, Antoine Gauthier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre, qui couvre jusqu'à la version 21 de Java, s'adresse à tout informaticien souhaitant développer en Java. Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà une première expérience avec un autre langage, il trouvera dans cet ouvrage toutes les bases nécessaires pour se familiariser rapidement avec l'un des langages les plus utilisés au monde. Après une présentation de la plateforme Java SE et de son installation, le lecteur étudie les fondements d'un programme Java, les variables, les structures de contrôle, puis la programmation orientée objet. Il découvrira également les notions de packages, de modules, la gestion des erreurs, les collections et les entrées/sorties. Un chapitre complet est consacré aux expressions lambda, à leur syntaxe et à leur utilisation avec les collections. L'ouvrage propose ensuite une initiation au développement web avec Java, avant d'aborder l'accès aux bases de données relationnelles via l'API JDBC. Enfin, un dernier chapitre aborde les différentes façons de déployer une application Java, notamment en utilisant des fichiers d'archives comme les JAR ou les WAR. De nombreux exercices, accompagnés de leurs corrigés, permettent au lecteur de valider ses connaissances et de mettre immédiatement en pratique les notions étudiées.

Par Thierry Richard, Antoine Gauthier
Chez Editions ENI

|

Auteur

Thierry Richard, Antoine Gauthier

Editeur

Editions ENI

Genre

Java

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Java par Thierry Richard, Antoine Gauthier

Commenter ce livre

 

Java

Thierry Richard, Antoine Gauthier

Paru le 17/09/2025

430 pages

Editions ENI

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409051241
9782409051241
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.