Ce livre, qui couvre jusqu'à la version 21 de Java, s'adresse à tout informaticien souhaitant développer en Java. Que le lecteur soit débutant ou qu'il ait déjà une première expérience avec un autre langage, il trouvera dans cet ouvrage toutes les bases nécessaires pour se familiariser rapidement avec l'un des langages les plus utilisés au monde. Après une présentation de la plateforme Java SE et de son installation, le lecteur étudie les fondements d'un programme Java, les variables, les structures de contrôle, puis la programmation orientée objet. Il découvrira également les notions de packages, de modules, la gestion des erreurs, les collections et les entrées/sorties. Un chapitre complet est consacré aux expressions lambda, à leur syntaxe et à leur utilisation avec les collections. L'ouvrage propose ensuite une initiation au développement web avec Java, avant d'aborder l'accès aux bases de données relationnelles via l'API JDBC. Enfin, un dernier chapitre aborde les différentes façons de déployer une application Java, notamment en utilisant des fichiers d'archives comme les JAR ou les WAR. De nombreux exercices, accompagnés de leurs corrigés, permettent au lecteur de valider ses connaissances et de mettre immédiatement en pratique les notions étudiées.