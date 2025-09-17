Inscription
#Manga

Dam of the forest Tome 2

Laïla Sarah Kezzi, Dahong

Dam ne connait que sa forêt et son ami Mitch avec qui il y vit depuis des années. Un jour, ils font la rencontre d'un groupe de curieux individus composé de Yulli, Flo et Léna. Ces derniers viennent de loin et leur montrent que par-delà la forêt, il existe un monde immense, bien plus grand que tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Pour la première fois, Dam quitte sa forêt, prêt à partir à la découverte de cette terre inconnue. Faire face pour mieux grandir Dans ce manwha tout en poésie, il est question de survie, de famille que l'on choisit, de traumatisme et de guérison, mais surtout d'espoir et de renaissance. Un conte écologique A travers les yeux du héros, le lecteur est sensibilisé au monde qu'il laissera pour les générations futures, et à la préservation de l'environnement et de la nature.

Par Laïla Sarah Kezzi, Dahong
Chez Editions Milan

|

Auteur

Laïla Sarah Kezzi, Dahong

Editeur

Editions Milan

Genre

Manhwa

Dam of the forest Tome 2

Dahong trad. Laïla Sarah Kezzi

Paru le 17/09/2025

303 pages

Editions Milan

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782408059286
