Vis ma vie de renard

Nicolas Galkowski, Charlotte Duranton

ActuaLitté
Vis ma vie de renard, une nouveauté documentaire, immersive, pour suivre la vie d'une renarde page après page ! Observer le renard dans son habitat naturel Pour attraper ses proies, la renarde a une technique de chasse bien à elle, elle mulote ! Elle fait un bond impressionnant et détruit la couche de terre qui recouvre les galeries des petits rongeurs. Miam, il n'y a plus qu'à les croquer ! Pars à la découverte du renard commun et sillonne avec lui son domaine vital ! Habitat, alimentation, communication, reproduction, vie des petits, interactions au sein de l'écosystème... Il y a tant à apprendre sur cet animal encore trop souvent victime de préjugés. Un texte au plus proche de l'animal, qui invite le lecteur à se frayer un chemin dans sa tanière ! Dans ce texte, Charlotte Duranton, docteure en éthologie et spécialiste des canidés, nous livre un récit rédigé à la première personne, qui permet au lecteur de vivre avec le renard les grandes aventures de son quotidien. Une maquette dynamique pour une expérience de lecture unique Belles photographies, schémas, bandes dessinées, grandes doubles pages réalistes illustrées par Nikolas Galkowski... Tout est rassemblé pour observer le renard depuis le bout noir de ses oreilles jusqu'à la pointe blanche de sa queue.

Par Nicolas Galkowski, Charlotte Duranton
Chez Editions Milan

|

Auteur

Nicolas Galkowski, Charlotte Duranton

Editeur

Editions Milan

Genre

Animaux sauvages

Vis ma vie de renard

Nicolas Galkowski, Charlotte Duranton

Paru le 17/09/2025

48 pages

Editions Milan

13,90 €

9782408054946
