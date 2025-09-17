Quel champignon a le plus grand chapeau ? Lequel est le plus toxique ? Quelle espèce pousse en plus grand nombre ? Découvrez les réponses à ces questions sur les champignons dans les "Mes docs à coller - Défis nature junior" , en partenariat avec la marque de jeux de société Bioviva ! Les records des champignons et des pages pour approfondir ses connaissances Sur les pages consacrées aux records, l'enfant colle des autocollants pour établir des podiums entre les champignons : ceux qui ont le plus grand chapeau, ceux qui poussent en plus grand nombre et les plus toxiques. On y apprend que la langue-de-boeuf a un chapeau qui mesure jusqu'à 30 cm, et que l'amanite phalloïde peut être mortelle pour les humains. Sur les pages focus, l'enfant complète les photos avec ses autocollants, avec les champignons ou les éléments manquants du paysage ! On y découvre notamment le mycélium, les fils très fins que créent les champignons sous terre, ou encore l'amadouvier, dont le chapeau a la forme d'un sabot de cheval et qui peut être aussi dur que du bois. Un documentaire avec des photos pour apprendre en s'amusant C'est le retour des documentaires avec des photos aux éditions Milan ! L'enfant a plus d'une trentaine d'autocollants à replacer sur des photos de champignons de qualité, pour apprendre et développer sa motricité. Pour faire découvrir la nature aux petits lecteurs sous un angle qu'ils apprécient particulièrement. Une fabrication européenne, avec du papier issu de forêts gérées durablement, le tout à petit prix !